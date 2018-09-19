Başkan Kara'nın 19 Eylül Gaziler günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, , Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk'e ‘gazilik' unvanı verilişinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara, mesajında gaziler için günün anlamı büyük olduğunu ifade ederek, "Şanlı ordunun, İstiklal Savaşı'nda sayısız düşmana karşı arka arkaya kazandığı kesin zaferler neticesinde, vatan topraklarının bütünlüğünü ve yeni Türkiye devletinin istiklalini tüm dünyaya tanıtması, tarihe geçtiğini, Yüce Türk Milletinin şanlı tarihi bizlere gurur veren, her zaman övüneceğimiz eşsiz destanlar ve zaferlerle doludur. Türk Milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden hep başarı ile çıkmıştır. Güçlü ve saygın Türkiye'nin temelinde, işte bu şanlı mücadele ve sonrasında kazanılan zaferler yatmaktadır. Milletin bağrından çıkan vatan evlatlarından oluşan kahraman Türk ordusunun, ülkesine ve dünya barışına yönelik saldırılar karşısında gerektiğinde canını ortaya koyarak vatanını, dünya barışını savundu. Bu uğurda şehit ve gazi vermekten çekinmedi. Vatanını ve insanlık onurunu canından aziz bilerek şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiş Türk askeri, Türk polisi, öğretmenlerimiz ve bu uğurda can veren vatandaşlarımız milletimizin haklı gurur kaynağıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlamlı günde Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazi' unvanını vererek, yüce milletimizin vefa duygusunun en büyük örneğini sunmuştur. Şehitler ve Gaziler Haftasını bu duygularla kutlarken, şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.