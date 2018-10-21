Başkan Kara'nın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Kara, gazetecilerin kamuoyuna haber, bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, kısık seslerin sesini kitlelere duyurmak için gece gündüz demeden, zaman zaman çok zor şartlar altında çalıştığını belirterek, basın mensuplarının dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra ettiğini ifade etti. Kara, mesajında "Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren; uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan, özellikle şehrimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminin tanıtılmasında aktif olarak görev alan tüm kıymetli basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.