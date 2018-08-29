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29 Ağustos 2018 15:39

Başkan Kara’nın 30 Ağustos Zaferinin 96. yıl dönümü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 30 Ağustos Zaferinin 96.

Başkan Kara’nın 30 Ağustos Zaferinin 96. yıl dönümü mesajı

29 Ağustos 2018 15:39

yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Kara mesajında kazanılan bu zaferle esarete mahkum edilmek istenen milletin Mustafa Kemal Atatürk kayıtsız şartsız bağımsızlığı ve milli hakimiyeti müjdelediğini ifade etti. Kara’nın mesajında, "Türk Milleti ve onun eşsiz kahramanları bu zaferle bağımsızlığından ödün vermeyeceğini, bayrağının indirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Başkomutanlık meydan muhaberesinde kazanılan zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin temelleri atılmıştır. Milli Mücadeleyi zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Muhaberesiyle ne kadar övünsek azdır.Milletimiz, devletimizin kuruluş ruhundan aldığı güçle muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden asla taviz vermeden, eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla ülke bütünlüğünün korunması ve vatanı için şehit düşen evlatlarını daima minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zaferinin 96.yıl dönümünü kutluyorum" denildi.




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