Başkan Kara’nın İŞKUR açıklaması

Başkan Kara, Malumunuz olduğu üzere, Kilis’i vuran sel felaketleri sonrası zarar gören çiftçilerin yanında olmak amacıyla Valilik tarafından bir karar alındığını ifade ederek, “ Alınan bu karar gereği zarar gören çiftçilerimizin Tarım müdürlüğü eliyle tespit edilip İŞ-KUR vasıtasıyla istihdam edilmeleri ve zararlarının karşılanması amaçlanmıştır. Yavuzlu’da yaşanan sel baskını nedeniyle annem Raziye Kara’nın 40 dönümlük bir arazisi tahrip olmuştur. Bu tahribat İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiş ve zararının karşılanması için zarar görenlerin listesi hazırlanmıştır . Fakat annem bu uygulamaya katılmamış ve maaş almamıştır. İlk yayınlanan mağdur listesinde ismi olmasına rağmen İşkur kayıt listesinde ismi yoktur. Buna rağmen, ikinci liste değilde ilk mağdur listesi üzerinden kasıtlı servis edilmiş ve annem üzerinden şahsımı hedef alma fırsatı doğurmak isteyenler bir linç kampanyası başlatmıştır. Bu hak devletimizin tanıdığı bir haktır ve bir Türk vatandaşı olarak anneminde bu haktan faydalanması en tabii hakkıdır ki annem bunuda kabul etmemiştir. Fakat anlaşılmıştır ki, 24 Haziran günü bir hezimet yaşayacağını anlayanlar son manevralarını hiç bir etik değer tanımadan yapacaklardır. Tüm Kilis halkı şahit olmuştur ki, Ak Parti’nin zaferi yaklaştıkça duası alınması gereken yaşlı bir piri faniyi bile siyasetlerine alet etmekten çekinmemişlerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah’ın izniyle zafer yakındır. Biz bu zafere hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatmış olduğumuz tüm hizmetler dahada artarak devam edecektir. Şahsıma yapılan bu saldırılara cevap olarak en kısa zamanda bütün yasal girişimlerde bulunacağımı ilan ediyorum. Bu yasal süreç sonunda kazanılan tazminat ile de cumhuriyet meydanında halkımıza döner ikram edeceğim" dedi.