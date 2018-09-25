Başkan Kara'nın itfaiye haftası mesajı

Başkan Kara, 24 saat halkın emrinde olan İtfaiye çalışanlarının büyük ve önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, “İtfaiye çalışanlarımız, insanımız ve tüm canlıları, başta yangın felaketi olmak üzere, deprem, sel gibi birçok doğal afete karşı koruyup onlara siper olmaktadır. Bununla birlikte itfaiyecilik, birçok riski beraberinde taşıyan bir meslek olup beraberinde büyük sorumluluklar getirmektedir. Vatandaşlarımıza her anlamda önem veren bir anlayış çerçevesinde Kilis Belediyesi olarak, itfaiye ekiplerimizin gerekli tüm teçhizatla donanmış ve günün teknolojik imkanlarından en üst düzeyde faydalanan bir takım haline getirmek için çalışmalarımız sürmektedir. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan itfaiye personelim başta olmak üzere bütün İtfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlar, çalışmalarında başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.