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13 Temmuz 2018 12:14

Başkan Kara’nın mahalle toplantıları sürüyor

Kilis Belediye Başkan Hasan Kara, mahalle toplantılarında vatandaşlar ile bir araya geliyor.

Başkan Kara’nın mahalle toplantıları sürüyor

13 Temmuz 2018 12:14


Belediye Başkanı Kara, Belediye Başkan Yardımcıları Cuma Özdemir, Ahmet Polat, Kadir Çirtikoğlu ve belediye birim müdürleriyle birlikte Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak, Eski Beşevler Ticaret Lisesi civarı ve Gaziler Mahallesi Pirlioğlu Cami civarındaki vatandaşlar ile bir araya geldik.


Başkan Kara, vatandaşların talep ve önerleri ile sıkıntılarını dinlemeye devam ettiklerini ifade ederek, “İsteklerini dinleyip imkanlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştık. Biz Kilis için Kilisliye hizmet etmek için buradayız. Sizlerin duası bizim en önemli gayemiz. Sizden duyacağımız bir Allah razı olsun kelimesi için gece gündüz demeden tüm ekiplerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.




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