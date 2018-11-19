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Başkan Kara'nın Mevlid Kandili mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.


Başkan Kara, Mevlid Kandilinin , barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı gün olduğunu vurgulayarak, "Bu gece Mevlid Kandili Alemlerin Efendisi, gönüller sultanı Hz. Muhammed'in (S.A.V.) dünyayı şereflendirdiği gece. Peygamberimiz mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Bu nedenle Mevlid Kandili O'nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Yüce Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı bu gecede, Şehrimiz, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için de duada bulunarak, barış ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı, huzur dolu bir dünya dilerken, bu kandil gecesinin ailemiz, milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

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