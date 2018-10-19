Başkan Kara'nın Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Kara, Yönetim anlayışında vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda müracaat edecekleri ilk kapı olan, seçilerek milletin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olma makamı muhtarlıkların devlet yönetiminde çok önemli bir yeri bulunduğunu ifade ederek, “Muhtarların, yönetime katılımcılığı kolaylaştırmasının yanında demokrasi zincirinin de ilk halkasını oluşturmaktadır. Ülkemizde 18 bini köy ve 32 bini de mahalle olmak üzere yaklaşık 50 bin muhtarlık ve muhtar bulunmaktadır. Kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin bir şekil de ulaştırılmasında önemli bir görev üstlenen Kilisli muhtarlarımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyorum” diye konuştu.