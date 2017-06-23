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23 Haziran 2017 18:32

Başkan Kara’nın Ramazan Bayramı mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Kara’nın Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 18:32


Başkan Kara mesajında: "Bir mübarek Ramazan Ay’ını daha geride bırakarak, bayramı idrak etmekte, bu güzel günlerin feyz, rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Bayramlar, bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren bayramları, anlam ve önemine uygun olarak kutlamalıyız. Yüce Allah’tan, bu mübarek ramazan bayramının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel yarınlara vesile olmasını, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.




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