Başkan Kara’nın seçim değerlendirmesi

Başkan Kara, “Kilis Gururumuz, Kilis Onurumuz, Kilis AK Davamızın Ak Şehri” diyerek başladığı konuşmasında, “Şer ittifaklara meydan vermediniz, kirli odakları elinizin tersiyle ittiniz, her türlü mesnetsiz girişimi ret ettiniz. Sizlerin hakkını ödememiz ne mümkün? Tamam diyenleri hüsrana uğratan Kilis, siz devam dediniz, biz devam ettik. Aramıza fitne ve fesat tohumları atanları bozguna uğrattınız, biz lafa değil icraata bakarız dediniz. Bu desteğiniz destansıdır, bu desteğiniz unutulmayacaktır. Küresel güçlerin Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına attığınız bu tokat tüm dünyada yankılandı. Bu tokat İsrail’de yankı buldu, Avrupa’da yankı buldu, Amerika’da yankı buldu. İslam düşmanları bu tokat sesi ile irkilerek kendine geldi. Bir kez daha tüm dünya anladı, bu milleti aşamayacak! bu devleti yıkamayacaklar. Zafer sarhoşluğu içine girecek değiliz, bizlere verdiğiniz bu desteğe en iyi karşılığı vermek için gece gündüz çalışacağız. Bize destek veren veya vermeyen her kesimi kucaklayacağız. Çünkü biz bir şeye inanıyoruz ‘La Galibe İllallah’ Allah’tan başka galip yoktur! Çok çalışacağız, size verdiğimiz sözleri bir bir tutacağız. Kilis’i dev projeler ile buluşturacağız. Toplumumuzda kardeşliği, sevgiyi, hoş görüyü hakim kılacağız. Vermiş olduğunuz bu destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu yolda bizlerle birlikte ter döken dava arkadaşlarımıza minnetlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.