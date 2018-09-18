Başkan Şimşek TRT GAP Radyosunun konuğu oldu

Kilis'in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'na canlı yayın konuğu oldu.

TRT GAP Radyosu'nda yayınlanan Yöremizden adlı programa katılan Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, program sunucusu Mustafa Yalın'ın sorularını yanıtladı. Başkan Şimşek, merkez nüfusu 2 bin olmasına karşın, 25 bin Suriyelinin barındığı konteyner kentin bulunduğu ilçede yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Şimşek, göreve geldikten bu yana su sorunu çözdüklerini ifade ederek, “İlçemize şehitlerimizin ismi verilen parklar yaptık. Yol sorunu tamamladık. Sosyal Belediyecilik anlamında önemli projelere imza atıyoruz. Elbeyli halkının daha rahat ve refah içinde yaşaması için birçok çalışmalar yapılıyor" diye konuştu.