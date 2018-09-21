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Başkan Şimşek'ten Buyruk'a hayırlı olsun ziyareti

Kilis’in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kayacık Sulama Birliği Başkanlığı görevine başlayan Murat Buyruk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis'in Elbeyli İlçe Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Kayacık Sulama Birliği Başkanlığı görevine başlayan Murat Buyruk'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Murat Buyruk'un Devlet Su İşleri tarafından Kayacık Sulama Birliği Başkanlığı görevine atanması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Şimşek, Elbeyli Ovasının Kayacık Barajından gelen su ile sulandığını ifade ederek, “Gaziantep'in Oğuzeli ile Elbeyli ilçemiz kayacık barajından gelen su ile arazilerimiz sulanıyor. Bu nedenle ilçemizde bir çok çiftimiz birden fazla ürün alıyor. Hem ülkemizin hemde ilçemizin ekonomisine üreticilerimiz katkı sunuyorlar. Kayacık Sulama Birliği Başkanlığı görevine atanan Murat Buyruk'a Elbeyli halkı adına hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

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