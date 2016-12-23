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23 Aralık 2016 09:12

Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, sıhhi tahliye noktasında görev yapan personeli ziyaret etti

Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, sıhhi tahliye noktasında görev yapan personeli ziyaret etti

23 Aralık 2016 09:12

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına görev yapan Belediye İtfaiye personeli, sağlık görevlileri ile Mehmetçikleri ziyaret ederek moral desteği verdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir beraberinde Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Hüsamettin Nünükoğlu ile birlikte Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasını ziyaret etti. Burada Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, sağlık ekipleri ile Fırat Kalkanı Harekatı’nda görev yapan askerler ile bir araya gelerek, El Bab’da şehit olan askerler için baş sağlığı dileğinde bulundu. Askerlere moral veren Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, Türk halkının askerinin ve polisin destekçisi ifade ederek, “Bugün olduğu gibi bundan sonrada tüm halkımız güvenlik güçlerimizin arkasında olacaktır. Çobanbey’e, itfaiye personelimiz, sağlık çalışanlarımız ve askerlerimizin moralini yüksek tutması bizler için çok önemli.Çünkü çok kritik ve önemli bir görev yürütüyorlar” dedi.



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