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05 Temmuz 2017 11:44

Bayram için giden Suriyelilerden 27 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden 26 bin 938’i Türkiye’ye döndü.

Bayram için giden Suriyelilerden 27 bini Türkiye’ye döndü

05 Temmuz 2017 11:44


Kilis Valiliği tarafından 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyelilerin dönüşleri sürüyor. Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden dün akşam itibariyle 26 bin 938’i Türkiye’ye giriş yaptı.


Fırat Kalkanı Harekatıyla huzur ve güven ortamının sağlandığı Halep’in Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler, Türkiye’ye dönmeye devem ediyor. Suriyelilerin gelişleri 14 Temmuz tarihine kadar sürecek.


Ülkelerinde bayramı geçiren Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor.


Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.




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