Bayram için Suriye’ye gidenlerin sayısı 25 bine yaklaştı

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden Kilis’e gelen Suriyelilerin, Ramazan Bayramı için ülkelerine gidişleri devam ediyor. Kurulan dev çadırlarda sıraya girerek bekleyen Suriyelilerin, sabah 08.00’den itibaren ülkelerine geçişlerine izin verilmeye başlandı.

13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidebiliyor. 74 bini aşkın Suriyelinin Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için randevu sistemine kayıt olduğu bildirildi.

Suriyelilerin, yanlarında getirdikleri eşyaları taşımakta zorluk çektikleri gözlenirken, aşıları eksik olan 0-15 yaş aralığındaki Suriyeli çocuklara ise İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından aşı yapılıyor. Suriyeliler, 7 ayrı kontrol noktasından geçtikten sonra tahsis edilen otobüslerle Halep kentine bağlı Azez ilçesine, buradan da Suriye’nin diğer kentlerine dağılıyor.