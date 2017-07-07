Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli’den 34 bin 812’si dün akşam itibariyle Türkiye’ye giriş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliğin sağlandığı Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler’in dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Bayram nedeniyle ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler’in dönüşleri 14 Temmuz tarihinde sona erecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin Türkiye’ye geçişlerine ise öncelik veriliyor.

Türkiye’ye gelişler nedeniyle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Suriyeliler’in Türkiye’ye girmeden önce Öncüpınar Sınır Kapısı’nda İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından aşıları yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.