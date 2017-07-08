Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 11:24

Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeli’den 40 bini Türkiye’ye döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen ve Ramazan Bayramı’nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli’den 39 bin 117’si Türkiye’ye döndü.

Bayram için ülkelerine giden 68 bin Suriyeli’den 40 bini Türkiye’ye döndü

08 Temmuz 2017 11:24


Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliğin sağlandığı Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde yakınlarını ziyaret eden Suriyeliler’in dönüşleri Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Dün akşam 4 bin 305 Suriyeli Kilis’e döndü. Kilis Valiliğinin verdiği izinle Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeli’den 39 bin 117’si dün akşam itibariyle Türkiye’ye giriş yaptı.


Bayram nedeniyle ülkelerine gitmelerine izin verilen Suriyeliler’in dönüşleri 14 Temmuz tarihinde sona erecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu ailelerin Türkiye’ye geçişlerine ise öncelik veriliyor.


Türkiye’ye gelişler nedeniyle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandı. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde, bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem almak amacıyla Türkiye’ye dönüş yapan Suriyeli ailelerin 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşıları yapılıyor.. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:45
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!