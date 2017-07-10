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10 Temmuz 2017 12:26

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden yaklaşık 48 bini Türkiye’ye döndü

Ramazan Bayramı’nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden 47 bin 528’i Türkiye’ye döndü.

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden yaklaşık 48 bini Türkiye’ye döndü

10 Temmuz 2017 12:26


Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye yerleşen ve Kilis Valiliğinin verdiği izinle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde bayramda yakınlarını ziyaret eden Suriyelilerin dönüşü Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden sürüyor. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından güvenliğin sağlandığı Suriye’de Ramazan Bayramı’nı geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor. Dün akşam 3 bin 893 Suriyeli Kilis’e döndü. Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeliden 47 bin 528’i dün akşam itibariyle Türkiye’ye giriş yapmış oldu. Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz akşamı sona erecek.


Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü nedeniyle Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam ve Kilis’teki Öncüpınar sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor. Babul Selam Sınır Kapısı’ndan geçen Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’na getiriliyor. Suriyelilerin 0-15 yaş arasındaki çocuklarına ise Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde eksik aşıları yapılıyor.


Bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu önlem amacıyla yapılan aşılamanın ardından gerekli güvenlik kontrolleri yapılan Suriyeliler, Türkiye’ye giriş yapıyor.




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