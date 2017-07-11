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11 Temmuz 2017 12:13

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden yaklaşık 51 bini Türkiye’ye döndü

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Ramazan Bayramı’nda ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden 51 bin 295’i Türkiye’ye döndü.

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden yaklaşık 51 bini Türkiye’ye döndü

11 Temmuz 2017 12:13


Kilis Valiliğinin verdiği izinle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerinde bayramda yakınlarını ziyaret eden Suriyelilerin dönüşleri sürüyor


Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlandığı Suriye’de Ramazan Bayramı’nı geçiren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor. Dün akşam 3 bin 767 Suriyeli Kilis’e döndü. Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 68 bin 238 Suriyeliden 51 bin 295’i dün akşam itibariyle Türkiye’ye giriş yapmış oldu. Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz akşamı sona erecek.




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