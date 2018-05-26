Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 10 bini aştı

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor. Gece Öncüpınar Sınır Kapısının arka tarafındaki toplanma bölgesine gelerek çadırlarda sabahlayan çok sayıda Suriyeli sabah saat 08.00’den itibaren ülkelerine gitmeye başladı. Polis, izdiham yaşanmaması için Suriyelileri kontrollü bir şekilde ülkelerine geçmesine izin veriliyor. 7 ayrı noktadan geçen Suriyeliler, Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü görevlileri aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklara aşı yapıyor. Suriyeliler pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor. Buradan ülkelerinin çeşitli noktalarına dağılan Suriyeliler 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.