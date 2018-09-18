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Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin yarısı geri döndü

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüş yaptı.


Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah 15 bini buldu.


Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor. Suriyeliler, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türk tarafına alınıyor. Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin yanlarında getirdikleri eşyalar didik didik arandıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Son işlemlerin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

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