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06 Eylül 2018 12:03

Bayram için ülkesine giden 3 bin Suriyeli döndü

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden 3 bini Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

Bayram için ülkesine giden 3 bin Suriyeli döndü

06 Eylül 2018 12:03


1-18 Ağustos tarihleri arasında Kilis Valiliğinin izniyle Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye’ye dönüyor. Dönüş yapanlar Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturdu. Burada işlemleri yapılan Suriyeliler, Türkiye tarafına alındı. Polis ve gümrük görevlileri tarafından çantaları didik didik aranan Suriyeliler, Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Kilis’e geliyor. Gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Suriyeliler, yaşadıkları şehre gidiyor.



Suriyeliler İdlib’e müdahaleye karşı


Dönüş yapan Suriyeliler, Rusya ile Esad rejimi tarafından İdlib’e yapılan saldırıyı doğu bulmadıklarını ifade ederek, “Muhalifler İdlib’i vermek istemiyor. Türkiye de muhaliflere yardım ediyor. Biz İdlib’e müdahale edilmesini istemiyoruz. Halep’e kadar Türkiye’nin müdahale etmesini istiyoruz” diye konuştu.




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