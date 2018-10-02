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Bayram için ülkesine giden Suriyelilerden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Türkiye’nin dört bir tarafından giderek Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 25 bini Türkiye’ye döndü.

Türkiye'nin dört bir tarafından giderek Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 25 bini Türkiye'ye döndü.


Kilis Valiliğinin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye'ye dönenlerin sayısı bu sabah 25 bini buldu.


Suriyeliler, Halep'in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı'na gelerek, burada işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye tarafına alınıyor. Göç İdaresi tarafından işlemleri yapılan Suriyelilerin polis ile gümrük görevlileri tarafından yanlarında getirdikleri eşyalar didik didik arandıktan sonra tahsis edilen otobüslerle Öncüpınar çıkış kapısına getiriliyor. Son işlemlerin ardından Suriyeliler, yaşadıkları şehirlere gidiyor. Suriyelilerin 31 Aralık 2018 tarihine kadar Türkiye'ye dönmeleri bekleniyor.

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