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05 Haziran 2018 09:50

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 32 bini buldu

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelerek Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 32 bini buldu.

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 32 bini buldu

05 Haziran 2018 09:50


Kilis Valiliği izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor. Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen Suriyeliler, gönderme merkezine geceden gelerek kurulan dev çadırlarda sıraya giriyor. Suriyeliler saat 08.00’den itibaren ülkelerine gidiyor.


Şu ana kadar bayram için giden Suriyelilerin sayısı 32 bini buldu. Suriyelilerin ülkelerindeki yakınları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri gözlenirken, 0-15 yaş aralığındaki çocukların eksik aşıları da sağlık görevlileri tarafından yapılıyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler tahsis edilen otobüslerle Suriye’ye gidiyor.



Terörden temizlenen bölgelere gidiyorlar


Suriyeliler, Halep kentine bağlı Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin ilçe ve kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından icra edilen Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı ile barış ve güvenliğin sağlandığı bölgelere gidiyor.



Suriyeliler 3 sınır kapısından ülkelerine gidiyor


Suriyeliler Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Gaziantep Karkamış Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine gidiyor. Suriyeliler, randevu sistemine kayıt yaparken belirttikleri sınır kapısından geçiş yapabiliyor.




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