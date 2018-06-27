Bayrama giden Suriyelilerden 2 bini Türkiye’ye döndü

18 Mayıs - 13 Haziran arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 52 bin 114 Suriyeli, Ramazan Bayramı için ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü dün başlarken, şu ana kadar 2 bin Suriyeli dönüş yaptı. Suriyelilerin dönüşü nedeniyle Babul Selam Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

Babul Selam Sınır Kapısı’nın ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’na gelen Suriyeliler, Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemlerinin yapılmasıyla Türkiye’ye giriş yapıyor.

Suriyeliler Türkiye’ye gelirken Göç İdaresinin parmak izi okutma sisteminden geçiyor. Gümrük mevzuatına aykırı eşyaların Türkiye’ye girmesine izin verilmediği bildirildi.