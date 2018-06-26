Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı

18 Mayıs - 13 Haziran arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelen 52 bin 114 Suriyeli, Ramazan Bayramı için valilik izniyle ülkesine gitmişti. Bugünden itibaren Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı. Öğle saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşandığı bildirildi. Babul Selam’ın ardından Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye geliyor. Suriyeliler, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye giriş yapıyor.

Dönüşler sırasında engelli, yaşlı ve hamilelere öncelik tanınıyor.

Suriyelilerin dönüş süresi uzatıldı

26 Haziran - 6 Temmuz tarihlerinde dönüş izni verilen Suriyelilerin dönüş süreleri Kilis Valiliği tarafından 31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. 52 bin 114 Suriyelinin tanınan süre içerisinde dönmemesi halinde daha sonra gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.