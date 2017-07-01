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01 Temmuz 2017 11:27

Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerden 5 bini dönüş yaptı

Ramazan Bayramı için ülkelerine giden yaklaşık 70 bin Suriyeliden 5 bini Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye döndü.

Bayramlaşmak için ülkelerine giden Suriyelilerden 5 bini dönüş yaptı

01 Temmuz 2017 11:27


Halep’in, Azez, Çobanbey, El Bab, Cerablus ilçeleri ile Mare, Soran, Aktarin kasabaları ve köylerine gitmelerine Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeliler, Türkiye’ye dönmeye devam ediyor. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Kilis Valiliği tarafından verilen izinle Ramazan Bayramı’nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeliden 5 bini Türkiye’ye döndü. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13-23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyelilerin, 14 Temmuz tarihine kadar Türkiye’ye dönmeleri gerekiyor.


Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı’na gelen Suriyelilerin, Türkiye’ye gelmek için uzun kuyruklar oluşturduğu öğrenildi.


Suriyelilerin Türkiye’ye girişlerinde eşyaları arandıktan sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı’nın Türkiye tarafına getiriliyor.




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