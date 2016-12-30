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30 Aralık 2016 18:05

Bebek ölümlerini önleme ve değerlendirme çalıştayı

Bebek ölümlerini önleme ve değerlendirme çalıştayı

30 Aralık 2016 18:05

Kilis’te bebek ölümlerini önlemeye ve meydana gelen bebek ölümlerini değerlendirmeye yönelik çalıştay düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştay İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Kilis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 7 Aralık Üniversitesi, İl Müftülüğü, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) ve Kilis Aile Hekimleri Derneği’nden ilgili ve görevlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay’da açıklama yapan İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani, Türkiye’nin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden birinin bebek ölümleri olduğunun altını çizip Türkiye’de bebek ölüm hızının son on yılda binde 29’dan 2014 yılında binde 7,6’ya indiğini belirtti. Kilis’te, yapılan çalışmalar ve sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde 2014 yılında 15.9 olan bebek ölüm oranının, 2015 yılında 12.1 e düştüğünü aktaran İl Halk Sağlığı Müdürü Dr.Turgay Happani, “Bebek ölüm oranında gözlenen azalan yönde grafiği nasıl daha da aşağı seviyelere çekebiliriz. Bebek ölümlerini önleme programlarının titizlikle sürdürülmesinde ve meydana gelen ölümlerin nedenine yönelik çözüm odaklı çalışmalarda tüm paydaşların dayanışma içinde olması gerektiği önemlidir” dedi.
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak gerek personel anlamında gerek teknik anlamda her türlü desteği bundan sonra da sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Happani, 2 adet ambulansın yeni doğan bebeklere yönelik kullanılması amacıyla kuvözlerin ve gerekli ekipmanlarının sağlanarak tam donanımlı olarak hizmet verdiğini kaydederek, sevk zincirinde oluşabilecek aksaklıkların minimuma indirmek istediklerini vurguladı.
Katılımcıların bütün önerilerini değerlendirilmesi, uygulamaya geçirilebilmesi amacıyla bundan sonra da, sık sık, daha geniş kapsamlı çalıştayların düzenlenmesi kararlaştırıldı.



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