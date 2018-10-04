Belediye Başkanı Kara esnaflar ile kahvaltı yaptı

Dereboyu Caddesi Şakir Atik Cami civarında mahalle muhtarları ili esnaflar ile kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Kara, Mahalle sakinleri ile muhtarların sorunlarını dinledi. Başkan Kara yaptığı konuşmada, Kilis'in asfalt sorununu çözdüklerini ifade ederek, “Duble yolda kullanılan sıcak asfaltın Kilis merkezindeki yollara aynısı döküldü. Yollar düzgün olunca trafik rahat akıyor, araçlar ile motosikletler hızlı seyrettiği için bu kezde vatandaşlar aşırı hız nedeniyle hız kesici konulması istiyor. Kısa süreli bir su sıkıntısı yaşadık. Onu da çözdük, vurduğumuz sondaj kuyuları ile Afrin Barajının bitmesiyle birlikte su sorunu da tarihe karışacak. Kilis'in ana sorunlarını çözdük. 2016 yılından bu yılın başına kadar sıkıntılı günler geçirdik. Roketler şehrimize düşüyordu. Cumhurbaşkanlığının dirayetiyle, kahraman ordumuzun cesaretiyle yanı başımızda kurulmak istenen terör koridoru yok edildi. Böylece ilimize düşen roketlerde son buldu. Güçlü bir hükümet olmamış olsaydı bu sorunlar, sıkıntılar çözülebilir miydi? Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ordumuza Kilis halkı adına teşekkür ediyorum” dedi. Kilis'te, 180 ton çöp topladıklarını ifade eden Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kilis'te, çöp sorunu çözdük. Ekiplerimize yaptığı temizlik nedeniyle kentimiz tertemizdir. Tek sorunumuz, vatandaşların ellerindekilerini yere atması, çöp kutusuna atsalar hiç bütün sorun çözülecek. Esnaflarımız iş yerlerini erken açmalarını istiyoruz. Esnafımızın iş yerini açtıktan sonra kaldırımda oturmaları hoş değil, sandalyeye çekip kaldırımda veya iş yerinin önünde oturuyorlar. Bu konuda gelen şikayetler çok fazladır. Esnafımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz.”