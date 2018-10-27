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Belediye Başkanı Kara "Göç, Mültecilik ve İnsanlık” temalı zirveye katıldı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temalı Kartepe zirvesine katıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, "Göç, Mültecilik ve İnsanlık" temalı Kartepe zirvesine katıldı.


Başkan Kara, Kilis'in bulunduğu stratejik durum ve yaşanan süreçleri zirvede paylaştığını belirterek, "Kilis'imizin yapmış olduğu fedakarlıkları ve dünyada verdiği insanlık dersini yerli ve yabancı tüm katılımcılarla paylaştım. Nüfusu küçük gönlü büyük olan şehrimizin takdir edilen ve özverili çalışlarını anlattım. Bu vesile ile kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yapan bu şehrin dünyada pilot ve örnek bir şehir olduğunu da ifade ettim. Bu zorlu ve kritik süreçleri atlatmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hükümetimize ve devletimize şükranlarımı sunuyorum. Kilisimizi her platformda anlatmaya, çalışmalarımızı ve sesimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz” dedi.

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