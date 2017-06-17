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17 Haziran 2017 17:26

Belediye Başkanı Kara’nın babalar günü mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Kara’nın babalar günü mesajı

17 Haziran 2017 17:26


Başkan Kara, mesajında, Babaların, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailenin koruyucusu ve kollayıcısı olan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.


Kara, “Hiçbir karşılık beklemeden yaşam boyu varlıklarıyla bize güç veren, şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyen babalarımız, geleceğe hazırlanmamız ve sosyal hayata atılmamız konusunda önemli yer tutar. Onların tek isteği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayabilmek, onların başarılarıyla gurur duymak, vatana ve millete faydalı olduklarını görebilmektir. Varlık sebebimiz olan babalarımız, sadece yılda bir gün değil, her an saygıyla ve sevgiyle anılması gerekir. Babalar günü vesilesiyle tüm babaların günlerini kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” dedi.




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