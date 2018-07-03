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03 Temmuz 2018 13:50

Belediye Başkanlığına adaylığını erkenden açıkladı

Mehmet Ali Özkaraca, yerel seçimlere uzun bir süre olmasına rağmen MHP’den Kilis Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Belediye Başkanlığına adaylığını erkenden açıkladı

03 Temmuz 2018 13:50


Daha önce MHP İl Başkanlığı görevinde de bulunan Mehmet Ali Özkaraca, belediye Başkanlığına aday adaylığı için MHP İl Başkanlığı’na başvurduğunu, birkaç gün içerisinde de MHP Genel merkezine müracaat edeceğini söyledi. Özkaraca, seçimlere uzun bir süre olmasına karşın seçim çalışmalarına başladığını ifade ederek, “Belediye seçimlerine 11 ay kala ben aday olacağımı beyan etmiştim. Ama erken milletvekilliği seçimi nedeniyle bugün açıklama ihtiyacı duydum. Kilis’in plakası 79, benimde 79 dev projem var. Adaylığım genel merkez tarafından açıklanırsa seçimi kazanacağıma inanıyorum. Bütün projelerimiz uzmanlar tarafından hazırlanmış, kaynağı belli, projelerdir. Öyle hayal projeler değil, Kilis ekonomisini şaha kaldıracak projeler, kentin önünü açacak projeler, ben belediye başkanı adayıymış gibi çalışmalarıma başladım. Allahın izniyle her evden bir kişiye istihdam kazandıracak projelerimiz Kilis’in geleceği için önemlidir” dedi.


MHP Kilis İl Başkanı Hüseyin Değirmenci ise MHP’den Kilis Belediye Başkan aday adaylığı için Mehmet Ali Özkaraca’nın müracaatı bulunduğunu ifade ederek, “Ben huzurunuzda Özkaraca’ya hayırlı olsun diyorum. Aday olacak arkadaşlarımıza kapımız açık. MHP ülkemizin çimentosudur. Seçimleri uzun bir süre olmasına rağmen adaylık için müracaat olması bizi sevindiriyor. Kamuoyunda yerel seçimlerin öne alınacağı yönünde tartışmalar var. Bu nedenle seçimlere hazırız” dedi.




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