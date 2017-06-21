Kilis Belediyesi konaklarındaki Meslek Edindirme Kurslarında Kilis Belediyesi’ne bağlı 7 konakta meslek edindirme kurslarında görevi personel ve bayanların katılımı ile Kadir gecesi etkinliği düzenlendi

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’’bin aydan daha hayırlı’’ olarak kabul edilen Kadir Gecesinde, Bayanlar Meslek Edindirme Merkezlerinde, çok sayıda kadın akın etti.

Etkinlikte "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi nedeni ile Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif dinleyip ve okuyarak, yapılan dualarla geçirdi.