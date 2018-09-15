İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berberler odası kaçak iş şerlerini deşifre ediyor

Kilis’te Berberler ve Kuaförler Odası tarafından odaya kayıtlı iş yerlerine "Odamıza kayıtlıdır" yazısı asarak, kaçak iş yerlerini deşifre ediyor.

Kilis'te Berberler ve Kuaförler Odası tarafından odaya kayıtlı iş yerlerine "Odamıza kayıtlıdır" yazısı asarak, kaçak iş yerlerini deşifre ediyor.


Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kilisli berber ile kuaförlerin iş yerlerinin camlarına "Bu iş yeri odamıza kayıtlıdır" yazısı astıklarını, bu yazının olmadığı iş yerinin kaçak olarak çalıştığını söyledi. Bazı Suriyeli ve Türk esnafların esnafların oda ve vergi kaydı olmadan çalıştığını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızdan tıraş olmak veya saç bakımı yaptırmak için gittiklerinde bu iş yeri odamıza kayıtlıdır, yazısına dikkat etsinler, eğer böyle bir yazı camda asılı değilse, kaçak çalışıyordur. Hemen ruhsatsız çalıştığı için belediyeye, vergisiz çalıştığı için vergi dairesine bildirsinler. Biz esnaf odası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kaçak çalışanlara resmi kurumların da etkin mücadele etmesini istiyoruz. Çünkü ülkemiz zor bir ekonomik durumdan geçiyor. Odamıza kayıtlı esnafımız, belediyeden ruhsatı var, oda kaydı var, vergi kaydı var, Bağkur ödüyorlar. Ama kayıtlı olmayanların hiçbir şey ödemediği için haksız rekabet oluşturuyor. Yetkilileri ve vatandaşlarımızı göreve çağrıyoruz” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.