Berberler odası kaçak iş yerlerini deşifre ediyor

Kilis Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Sayaoğlu, Kilisli berber ile kuaförlerin iş yerlerinin camlarına "Bu iş yeri odamıza kayıtlıdır" yazısı astıklarını, bu yazının olmadığı iş yerinin kaçak olarak çalıştığını söyledi. Sayaoğlu, bazı Suriyeli ve Türk esnafların esnafların oda ve vergi kaydı olmadan çalıştığını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızdan tıraş olmak veya saç bakımı yaptırmak için gittiklerinde bu iş yeri odamıza kayıtlıdır, yazısına dikkat etsinler, eğer böyle bir yazı camda asılı değilse, kaçak çalışıyordur. Hemen ruhsatsız çalıştığı için belediyeye, vergisiz çalıştığı için vergi dairesine bildirsinler. Biz esnaf odası olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kaçak çalışanlara resmi kurumların da etkin mücadele etmesini istiyoruz. Çünkü ülkemiz zor bir ekonomik durumdan geçiyor. Odamıza kayıtlı esnafımız, belediyeden ruhsatı var, oda kaydı var, vergi kaydı var, Bağkur ödüyorlar. Ama kayıtlı olmayanların hiçbir şey ödemediği için haksız rekabet oluşturuyor. Yetkilileri ve vatandaşlarımızı göreve çağrıyoruz” diye konuştu.