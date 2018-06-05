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05 Haziran 2018 12:12

Biçerdöver kontrolleri başlıyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, ’Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı’ doğrultusunda hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrollerinin yapılacağını söyledi.

Biçerdöver kontrolleri başlıyor

05 Haziran 2018 12:12


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis’te üretimi yapılan hububatın büyük bir çoğunluğunun biçerdöverle hasat edildiğini ifade ederek, “Teknik bilgi noksanlığı ve bilinçsiz biçerdöver kullanımı nedeniyle hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında büyük kayıplar meydana gelebilmektedir. Bu kayıplar nedeniyle milli ekonomimiz zarar görmektedir. Bu amaçla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından il biçerdöver kontrol ekipleri oluşturularak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ‘Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı’ doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2017/1 No’lu tebliğleri gereği hasat dönemi boyunca biçerdöver kontrolleri yapılacaktır. Çiftçilerimizin, hasat dönemi boyunca mağdur olmamaları için Belediye Başkanlığı veya Köy Muhtarlıkları aracılığıyla, bölgelerine gelen biçerdöver sahipleri ile hukuki geçerliliği olan bir sözleşme yapmaları, ilgili Uygulama Talimatı ile Belediye Başkanlıklarımız ve köy muhtarlıklarımıza gönderilen Valilik Tebliğinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden ve yüzde 2’nin üzerinde tane kaybına sebep olan biçerdöver sahipleri ile operatörlerini en yakın İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir” diye konuştu.




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