Bilim İnsanlarını Kapadokya'da buluşacak

Dr. Nazım Şekeroğlu, 5'inci Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Kapadokya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, 5'inci Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumunun, Uluslararası Farmasötik ve Biyomedikal Bilimler Sempozyumu ile ortak olarak 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Kapadokya'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Prof. Dr. Şekeroğlu, 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Kapadokya'da Dilek Kaya & Burcu Kaya Hotel'de düzenlenecek olan "V. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu - MESMAP-5” ile “5'inci Uluslararası Farmasötik ve Biyomedikal Bilimler Sempozyumu - ISPBS-5"na dünyanın 40'tan fazla ülkesinden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Farmasötik ve Biyomedikal Bilimler konusunda çalışan bilim insanları ve uzmanların katılacağını söyledi.

Şekeroğlu, " Ülkemizin seçkin üniversitelerinden eczacılık, tıp, ziraat, orman, çevre, gıda ve diğer mühendislik, su ürünleri, biyoloji, kimya, veterinerlik, beslenme ve diyetetik alanlarında birçok uzman da katkı sağlıyor. Türk Havayollarının resmi ulaşım sponsoru olduğu sempozyuma ulusal ve uluslararası düzeyde birçok resmi-özel kurum ve kuruluşun desteklediği organizasyona birçok ülkeden saygın bilim insanları ve konu ile ilgilenen uzmanların katılması bekleniyor. Uluslararası bilimsel otoriteler tarafından kabul gören, alanında dünyaca tanınan bilim insanlarının davetli konuşmacı olarak katılacağı ve akademik teşvik kapsamında değerlendirilen bu uluslararası bilim şenliğinde sunulacak bildirilerden seçilen bilimsel çalışmaların bir kısmının dünyaca tanınmış dergilerde basılacağı bildirildi. Sempozyuma katılımlar için son tarih 22 Mart 2019 olarak belirtildi. Sempozyum ile ilgili bilgilere www.mesmap.org internet sayfasından ulaşılabilir" diye konuştu.