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23 Aralık 2017 11:09

Bin 295 baş Küçükbaş koyun dağıtıldı

Kilis’te Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Bin 295 baş Küçükbaş koyun dağıtıldı.

Bin 295 baş Küçükbaş koyun dağıtıldı

23 Aralık 2017 11:09


Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Uygulanmakta olan Genç Çiftçi Projesi 2017 yılı kapsamında, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından Kilis’e gönderilen bin 295 baş küçükbaş Koyun Kilis Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerdeki Genç Çiftçilere dağıtımı yapıldı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Genç Çiftçi projesi kapsamında küçükbaş hayvanların dağıttıklarını ifade ederek, “ Bu yıl şubat ayında da 720 adet küçükbaş koyun dağıtmıştık. Milli Tarım projesi kapsamında gerek hayvancılık, gerekse bitkisel üretimle ilgili projelerimiz artarak devam etmektedir. Tarım ülkemizin ihmal edilmeyecek önemli bir sektörüdür. Özellikle gençler köyden koşa koşa şehre geliyor. Bu durum da köylerimiz ne olacak, soframızdaki yağımız, peynirimiz, ekmeğimizi kim getirecek. Onun için işte tam bu noktada bu proje ile köylerimizde gençlerimizin üretim yapmasını, para kazanmasını sağlıyor. Bundan sonrada projelerimiz devam edecek” dedi.


Kadıoğlu, Çiftçiye ve üreticiye devletin desteğinin 2018 yılında de devam edeceğini sözlerine ekledi.




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