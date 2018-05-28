Bisiklet hediyeli sigara bırakma kampanyasına yoğun ilgi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından Sağlık Bakanlığı desteği ile ailesine sigarayı bıraktıran öğrencilere bisiklet hediye edileceği sözünü vererek, kampanya başlatmıştı. Kampanya kapsamında başvuran ve ailelerine sigarayı bıraktıran öğrencilere bisiklet dağıtımlarına start verilmişti. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler kısa sürede sahiplerine teslim edildi. Bisikletler bitince dağıtımlar yarıda kaldı. Sağlık Bakanlığı’ndan bisiklet talebinde bulunacaklarını belirten Kara, "Sigarayı bıraktır, Bisikleti Al" kampanyası ile ilgili müracaatların devam ettiğini, dağıtımların ise bisikletlerin gelmesinin ardından süreceğini kaydetti. Kara, "Bizde bu bisikletleri, durumu iyi olmayan özellikle çalışkan öğrencilerimize dağıtıyoruz. Bisikletleri 3 şartla veriyoruz. Velilerinden sigara içen varsa, çocuklardan sigarayı bıraktırmalarını istiyoruz. İkinci şartımız, karnelerinde zayıf olmaması, var ise de en kısa zamanda düzeltmesidir. Üçüncüsü ise her gün bir defa güvenli bir şekilde bisiklete binmesidir. Bu kampanyamıza olan aşırı ilgiden dolayı kısa bir sürece bisikletlerimizi dağıtarak bitirdik. Sağlık Bakanlığımızdan tekrar bisiklet talebinde bulunarak kampanyamıza en kısa sürede devam edeceğiz. Bu güne kadar isimleri alınıp veremediğimiz çocuklarımızı ise sıraya alıp gelen ilk bisikletleri onlara dağıtacağız.Bu güzel kampanyaya en kısa sürede devam ederek çocuklarımızın yüzleri güldürmeye devam edeceğiz. Sağlıklı nesiller bizim geleceğimizdir” ifadesine kullandı.