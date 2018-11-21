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Bisikleti çalınan öğrenciler okula yürüyerek gidiyor

Kilis’te bisikleti çalınan 2 lise öğrencisi okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Kilis'te bisikleti çalınan 2 lise öğrencisi okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı.


Kilis Endüstri Meslek Lisesi 2'inci sınıf öğrencileri Mustafa Tatar ile Fatih Demir'in birlikte okula gittiği bisiklet, Kilis Endüstri Meslek Lisesinin önünden çalındı.


15 yaşındaki Mustafa Tatar, “Sabah saat 08.00-12.00 arasında çalındı. Eskiden en azından iki arkadaş bisiklet ile gidip geliyorduk. Şimdi ise çalındığı için yürüyerek gidip gelmek zorundayız. Okulumuza servis yok. Bu nedenle çalınan bisikletimizin yerine arkadaşım ve bana Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Kilis Valimiz Recep Soytürk'den bisiklet istiyorum” dedi.


Mustafa Tatar'ın babası Cemil Tatar ise oğlu ile arkadaşının bir bisiklet ile okula gidip geldiğini ancak bisikletin çalındığını ifade ederek, “Belediye başkanımız ve valimizden yardım istiyorum. Bisiklet alacak maddi durumumuz yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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