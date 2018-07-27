Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 13:50

Borçların yapılandırılması için SGK sahaya indi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kilis İl Müdürü Abdülkadir Akkaş ile kurum personeli, esnafları ziyaret ederek, borçların yapılandırılmasının süresinin 31 Temmuz’da dolacağını, borcu bulunan tüm vatandaşların borçlarını yapılandırmasını istedi.

Borçların yapılandırılması için SGK sahaya indi

27 Temmuz 2018 13:50


SGK Kilis İl Müdürü Abdülkadir Akkaş, Kili ve ilçelerde SGK’na borcu olan vatandaşların borçlarını yapılandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Peşin ödeyenlerde yüzde 90’a yakın faizleri siliniyor. Bugün tüm personelimiz ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek, 31 Temmuz’a kadar kurumumuza başvurmalarını istedik. Cumartesi ve Pazar günleri de kurumumuz açık vatandaşlarımızı bekliyoruz. Müftülüğümüz ile görüştüm. Cuma namazında namaz öncesi borçların yapılandırılması konusunda vaaz verildi. Belediye hoparlör ve Cuma namazından önce camilerde merkezi sistemle il ve ilçelere anonslar yapıldı” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    33°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç