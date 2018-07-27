Borçların yapılandırılması için SGK sahaya indi

SGK Kilis İl Müdürü Abdülkadir Akkaş, Kili ve ilçelerde SGK’na borcu olan vatandaşların borçlarını yapılandırılmasını istediklerini ifade ederek, “Peşin ödeyenlerde yüzde 90’a yakın faizleri siliniyor. Bugün tüm personelimiz ile birlikte esnaflarımızı ziyaret ederek, 31 Temmuz’a kadar kurumumuza başvurmalarını istedik. Cumartesi ve Pazar günleri de kurumumuz açık vatandaşlarımızı bekliyoruz. Müftülüğümüz ile görüştüm. Cuma namazında namaz öncesi borçların yapılandırılması konusunda vaaz verildi. Belediye hoparlör ve Cuma namazından önce camilerde merkezi sistemle il ve ilçelere anonslar yapıldı” diye konuştu.