Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi konteyner kenti ziyaret etti

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, Bosna Hersek Merhamet Derneği Genel Sekreteri Sıdık Azdahıc ve Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürü Adil Şiraz ile birlikte Öncüpınar Geçici Barınma Merkezinde Suriyelilerle bir araya geldi. Grup ilk olarak Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi Yöneticisi Vali Yardımcısı Fehmi Sinan Niyazi’yi makamında ziyaret etti. Büyükelçi Sadoviç beraberindeki heyet ile birlikte Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi Sosyal Tesisleri ve çift katlı konteynerlerin bulunduğu bölgeyi gezdi. Heyet ardından Fırat Kalkanı bölgesine hizmet veren Çobanbey AFAD İnsani Yardım İstasyonunu ziyaret etti. Heyet, Çobanbey AFAD Lojistik Depo Merkezindeki AFAD ve Pakistan ekmek fırını, depoları ve konteyner ziyaretlerinin ardından bölgede yapılan iş ve işlemler hakkında brifing aldı.