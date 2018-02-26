Doç. Dr. Fatih Budak’ın “Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik” isimli kitap yayınlandı.

Yrd. Doç. Dr. Fatih Budak, Son zamanların en popüler konularından birisi de liderlik olduğunu ifade ederek, "Çünkü liderlik, insanlığın başlangıcına uzanan bir tarihe sahip olmasına rağmen güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen, araştırmacıların her zaman yoğun ilgisini çeken ve insanlar arasında sürekli heyecanla ve ilgiyle karşılanan bir konu olmaya devam etmektedir. Yalnızca sosyal hayatta değil, akademik hayatta da aynı ilgiyi gören liderlik konusu üzerine yüzlerce kitap ve binlerce makale yazılıp genel anlamda birçok liderlik modeli geliştirilmesine rağmen, bugüne kadar özellikle sağlık sektörüne özgü bir liderlik modeli ortaya konulamadığı görülmektedir. Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik isimli kitap, Şubat- 2018 itibariyle raflardaki yerini aldı. Liderlik sürecinde her sektör için aynı uygulama ve değerlendirmeleri dikkate alarak, bir lidere ve bu liderin izleyicilerine odaklanan geleneksel ve modern liderlik yaklaşımlarının aksine, klinik liderlik sağlık hizmetleri sunumu sürecinde, paylaşılan liderlik kavramını merkezine alan uygulama ve değerlendirmeleriyle, sağlık yönetimine özgü ilk liderlik modeli olarak dikkat çekiyor" dedi.

Kitabında liderlik kavramı, sağlık kurumlarında liderlik, klinik yönetişim, klinik liderlik, klinik liderlik modeli, klinik liderlik ölçeği gibi konuların ele ala alındığını vurgulayan Budak, "Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutulacak bir ders kitabı olarak, akademisyen ve öğrencilere,Sağlık kurumlarındaki liderlik modeli geliştirme, değerlendirme ve eğitim süreçlerinde hekimlere, hemşirelere, sağlık yöneticilerine ve politika yapıcılara,Konuya ilgi duyan okur ve araştırmacılara, Ve kendini bir lider olarak geliştirmek isteyen her bireye faydalı olacağı düşünülmektedir” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Fatih Budak kimdir?

1985 yılında Niğde’de doğan yazar; ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Niğde’de tamamladı. 2004 yılında tam burslu olarak kazanmış olduğu Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden, 2009 yılında başarıyla mezun oldu.

2010 yılının Eylül ayında, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Kilis 7 Aralık Üniversitesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı’nda başlamış olduğu lisansüstü eğitiminden, 2016 yılında doktora derecesiyle mezun oldu. Lisansüstü eğitimi sürecinde ise Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi Bölümü’nde, Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarına devam etti.

Bugüne kadar yapmış olduğu bilimsel çalışmalarda, ulusal ve uluslararası platformlarda sağlık yönetimi üzerine vermiş olduğu eğitim ve seminerlerde ve yine çalışmış olduğu üniversitelerde vermiş olduğu derslerde; özellikle sağlık kurumlarına özgü yönetim-organizasyon ve liderlik teorileri üzerine yoğunlaşan yazar, evli ve iki çocuk babası olup halen Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.