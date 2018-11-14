Çadırlarda yaşayan Suriyeli gençlerin evlenmesi için destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahibi ve ev kurmaya çalışan 30 gence düğün eşyası dağıtımı yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı savaşın zor şartlarından dolayı evlenemeyen gençlere yönelik başlatılan proje kapsamında 2018 yılında 200 gencin evlilik hayalini gerçekleştirdi. Kilis'in karşısında bulunan Halep'in Azez ilçesine bağlı Babul Selam Sınır Kapısı çevresinde oluşturulan çadırlarda kalan ve evlenmek isteyen Suriyeli gençler evlendiriliyor.

Yardımlar hakkında açıklama yapan Suriye basın biriminden Yakup Alaca, “Bugün burada genç arkadaşlarımızın Suriye'deki zor şartlardan dolayı evlenemediğini, imkanların yetersiz olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlarımızın çoğu çadırlarda ve konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Bundan dolayı İHH olarak düğün hediyesi; buzdolabı, çamaşır makinesiı, halı, yatak başta olmak üzere küçük ev aletlerini teslim ediyoruz” dedi.

Alaca,”2018 yılında 200'den fazla arkadaşın evlenmesine yardımcı olduk. İnşallah 2019 yılında Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 300 genci de yeni projeyle evlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Evlenebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden 22 yaşındaki Suriyeli Yasir, “Uzun zamandır evlenmek için uğraşıyorum. Ama Suriye'deki savaştan dolayı imkanımız olmuyor. Burada iş imkanı az olduğu için çalışıp para kazanamıyoruz. Resulullah şöyle buyurmuştur, ‘Her kim Allah için evlenir ve Allah için birini evlendirirse Allah'ın dostluğuna layıktır' hadisiyle bizlere yardımlarını gönderen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Damat adayların eşyaları araçlarla çadırlara gönderildi.