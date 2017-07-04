Çalınan elektrikli bisiklet bulundu

Edinilen bilgiye göre, İslambey Mahallesi Cankurtaran Sokak No.31 sayılı adres önünde park halinde bulunan ve İ. K.’ye ait elektrikli bisiklet çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu elektrikli bisikleti çalan Y.B. (24) yakalandı. Hırsızlık zanlısı Y.B., 300 TL karşılığında elektrikli bisikletin M.D’ye sattığı tespit edildi. M.D. polis tarafından gözaltına alınırken,elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. M.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Y.B. ise ifadesinin alınmasından sonra adliyeye sevk edildi.