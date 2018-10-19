"Cavcav Dayı” roketin düşme anını bu kez protokol üyelerine anlattı

Kilis'e atılan roketin düşme anını kendi üslubu ile anlatırken görüntüleri ile fenomen olan Muzaffer Koyuncuoğlu, roketin düşüş anını bu kez protokol üyelerine anlattı.

Kilis'e Ocak ayında atılan roketi kendi üslubu ile anlattığı görüntülerin sosyal medya ve televizyonlarda yayınlanmasından sonra ismi “Cavcav Dayı” olarak anılmaya başlayan Muzaffer Koyuncuoğlu, roketin düşüş anını bu kez Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile protokol üyelerine anlattı. Koyuncuoğlu, konuşmasının ardından uzun süre alkışlandı.

Muzaffer Koyuncuoğlu,, İHA'ya yaptığı açıklamada, “Kardeşi ile beraber otururken bak şimdi roket gelir dedim. Kardeşimin ayrılmasıyla birlikte roket düştü. Hemen 155'i aramam ile birlikte polisler geldi. Ben nereye gitsem Cavcav Dayı gel kahve içelim, sen Kilis'i tanıttın diyorlar” dedi.