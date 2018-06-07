CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: “Suriyelilere bin 250 TL ödeniyor”

Ben kendi yoksul vatandaşıma niye 1000 TL ödemeyeyim, neden ödeyemeyeyim?” dedi.

CHP Kilis İl Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kapıları açarken, kendi insanlarımıza, haksızlık oluşturacak sonuçların, doğmasına mani olmanın hükümetlerin görevi olduğunu söyledi. Tezcan, koşulsuz, misafire, misafir gibi davranacaklarını ifade ederek, “Kendi insanımıza kol kanat açacağız. Bunun içeride problem oluşturmasına engel olacağız. Gün boyu vatandaşlar ile sohbet etme imkanı bulduk. Oralardan gelen en büyük şikayet, haksız bir rekabet ile karşı karşıyayız. Bunları önlemek devletin görevidir. Hiç kimse kendi yurdunda 2’inci sınıf vatandaş gibi muamele göremez. Mesele şudur bölge barışının tesis edilmesi gerekiyor. Kuşkusuz, yerinden, yurdundan edilen, kucak açmak, millet olarak görevimiz. Ama insanlar misafir edildikten sonra kendi ata yurtlarına, kendi yerlerine dönmelerini sağlamak zorundayız. Türkiye’nin öncelikle dış politikayla ilgili atması gereken esaslı bir adım var. Bölge barışının tesis edilmesinde önce olmak zorundayız” diye konuştu.

Tezcan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakın biz diyoruz ki bölgede dört devlet var: Türkiye, İran, Irak, Suriye. Ne zamanki bu bölgeye dışarıdan birileri parmağını soktuğu zaman dünyanın egemen güçleri, dünyayı yönetmeye kalkan aslında bu bölgedeki enerji kaynaklarını petrolünü, buralarda yaşayanların alın terini sömürmeden başka derdi olmayan uluslararası eğmen güçler, ne zaman bir bölgeye parmaklarını soksalar, orada çatışma, kan problem oluyor. Onun için biz CHP olarak barış örgütü öneriyoruz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatının kurulmasını öneriyoruz. Bu uluslararası örgüt, gelin biz öncülük edelim. Bunu yaptığımız zaman evini, yurdunu terk edenler, ülkelerine dönecekler.”

Her yoksul ailede kadının banka hesabına 1000 TL yatıracaklarını ifade eden Tezcan, “Yoksulluktan kurtuluncaya kadar, nasıl ödersin, öderiz kardeşim, Suriyeli göçmen vatandaşa ayda bin 250 TL ben kendi yoksul vatandaşıma niye 1000 TL ödemeyeyim, neden ödeyemeyeyim” şeklinde konuştu.

İftar yemeğine CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, Merkez İlçe Başkanı Akif Onur, milletvekili adayları Ali Tuna, Mehmet Ali Ağcabay, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı