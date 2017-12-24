CHP İl Başkanlığı’na Perker seçildi

CHP İl Binasında gerçekleştirilen İl Kongresine tek aday olarak giren Mehmet Akif Perker, CHP İl Başkanlığına seçildi. CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker’in listesi şu isimlerden oluştu:
"Mehmet Ağcabay, İsmet Aktaş, Enver Alpaydın, Hasan Naci Başçıl, Uğur Elhan, Mehmet Genç, Yavuz Hacıömeroğlu, Reşit Korkut, Adnan Köroğlu, Bayram Memiler, Atilla Özkan, İsa Özuncu, Hannan Şahin, Halil Şerbetçioğlu, Osman Uçmak, Muharrem Uğurlu. Cuma Uzunoğlu, Şıho Yıldırım, Nebi Yılmaz, Levent Zıddıoğlu.”
İl Disiplin Kurulu üyeliklerine ise "Orhan Akçabay, Ahmet Aydıngül, Ali Karabalık, Sadık Kayhan, Zekeriya Özkan, Erkan Özmaya, Suat Tohumcu, Ali Turfanda, Halil Uyunak" getirildi.