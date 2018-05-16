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16 Mayıs 2018 14:07

CHP’den İsrail ile ABD protestosu

CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

CHP’den İsrail ile ABD protestosu

16 Mayıs 2018 14:07


CHP İl Başkanı Perker, Filistin’de yaşanan katliam, bir insanlık dramı olduğunu ifade ederek, “Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek, sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD büyükelçilik binasının, İsrail devletinin 70’inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur. ABD’yi bu yanlış politikalarını terk etmeye, İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail’in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz. ABD ve İsrail’in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajlarının somut bir sonuç doğurmamıştır”dedi.


Perken, Filistin halkanın yaşadığı insani dramın devam ettiğini sözlerine ekledi.




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