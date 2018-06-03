Diğer
Kategoriler
03 Haziran 2018 13:49

Çiftçilere GAP İdaresi desteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Kilis İl Müdürlüğü ile GAP İdaresi Başkanlığı arasında çiftçilere destek projeleri kapsamında protokol imzalandı.

Çiftçilere GAP İdaresi desteği

03 Haziran 2018 13:49


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil arasında protokol imzalandı.


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, çiftçilere yönelik 3 projenin geçtiğini ifade ederek, “ GAP İdaresi Başkanlığına sunulan yüzde 70 hibeli projelerlerden Organik Zeytin üreticilerimize zeytin silkeleme makinesi dağıtımı projesi, sebze üreticilerinize fide üretim merkezi oluşturulması projesi, sığır üreticilerimize yem karma makinesi dağıtımı projesi olmak üzere toplam 3 projemiz geçti. Protokolünü GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ile imzaladık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç